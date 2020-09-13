يحيى الشهري يثير الجدل بين جماهير النصر والهلال

أصبح نجم نادي النصر يحيى الشهري ضمن الكلمات الأكثر بحثًا في المملكة العربية السعودية بعدما بات خارج حسابات " العالمي" للموسم الجديد، بحيث كشفت تقارير صحفية أن الشهري إلى جانب عبد العزيز الجبرين، فهد الجميعة وحمد المنصور أصبحوا خارج حسابات النادي.
وأشارت تقارير أخرى إلى أن الشهري اقترب من الهلال وبحيث تباينت الأراء على تويتر ما بين مؤيد ومعارض.
محمد عبد الله قال: "يحيى الشهري اصغر من الهلال لاعب بلا جرأه ويفتقد للشخصيه القويه التيتسمح لك بدخول معقل الزعامة.. كل باصياته ورى واذا احد قرب منه يناقز يخاف على رجله".
جهاد قال: "كلامنا عن الاحق مع احترامي لعبدالعزيز الدوسري لكنه ما هو أفضل من يحيى الشهري وكل هذي اراء لكل الشخص رأيي ولكن الاهم عدم التشكيك في قدرات المدرب والادارة لكن لا مانع من الانتقاد فقط".
أبو زياد كتب "اتمنى اعارة البريكان وجبرين والمنصور وخالد
قال صلاح "لا يمكن ان ننساه الكابتن يحيى الشهري كانت له بصمة كبيرة في نادي النصر والمنتخب وقد صنع وسجل الكثير من الهداف كل الحب والتقدير للاعب يحيى الشهري".
لامار قال "النصر يخالص يحيى الشهري والهلال يقترب منه وربي مسخرة"، الفارس قال "ليش الجماهير متشنجه ؟ فعلا يحيى الشهري افضل بديل لجيوفينكو.. يعني عشانه لاعب للنصر ماتبونه".
بسام قال: "الان فرصة الهلال التوقيع مع النجم يحيى الشهري".
وقال مغرد "يحيى الشهري لاعب كبير ومن اللاعبين الي أتمناهم في الإتحاد.. وجهة نظرك فيه".
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