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الانذار الثالث يبعد اوناجم عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري

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كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب المغربي محمد اوناجم عن اللقاء المقبل للفريق بعد

حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة  اليوم أمام الانتاج الحربي.

ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع فريق اسوان ضمن منافسات بطلة الدوري الممتاز.

وحقق الزمالك فوزاً هاماً مساء اليوم علي الانتاج الحربي بهدف دون رد سجله المهاجم مصطفي محمد .

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