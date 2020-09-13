كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن غياب المغربي محمد اوناجم عن اللقاء المقبل للفريق بعد حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي. حصوله علي الإنذار الثالث في مباراة اليوم أمام الانتاج الحربي. ويلتقي الزمالك في المباراة المقبلة مع فريق اسوان ضمن منافسات بطلة الدوري الممتاز. وحقق الزمالك فوزاً هاماً مساء اليوم علي الانتاج الحربي بهدف دون رد سجله المهاجم مصطفي محمد .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الانذار الثالث يبعد اوناجم عن مباراة الزمالك المقبلة في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.