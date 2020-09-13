رأسية مصطفى محمد تنقذ الزمالك أمام الإنتاج الحربي

حقق فريق الزمالك فوزا صعبا على الإنتاج الحربي بهدف نظيف بستاد القاهرة ضمن الجولة الـ 27 للدوري الممتاز.

أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد بضربة رأس في الدقيقة 62 . ارتفع رصيد الزمالك الى 55 نقطة منفردا بالمركز الثاني بفارق 8 نقاط عن المقاولون صاحب المركز الثالث ، وقلل الفارق مع الأهلي" 71 نقطة" المتصدر للدوري الى 16 نقطة .

بينما تجمد رصيد الانتاج الحربي عند 30 نقطة في المركز التاسع.

جاء اللقاء ضعيف المستوى ثاني اشواطه افضل من الأول والذى خلى من اى لمحات فنية أولإختبار حقيقي للحارسين عامر عامر وجنش.

الشوط الأول

بدأ اللقاء هادئا بشكل غريب رغم توقعات بأنه يبدأ الزمالك اللقاء مهاجما وهز شباك الانتاج الحربي مبكرا

انحصرت الكرة في متتصف الملعب مع مناوشات عشوائية من جانب الفريقين لم تحدث اى خطورة على المرمى.

بادر الزمالك بمحاولة من جانب احمد سيد زيزو وسدد بعيدا عن التهديف.

اعتمد الانتاج على مرتدات لمحمد فييرا وباسم مرسى ولكنها بنفس سيناريو الفريق الابيض بدون اى انسجام او ترابط قوى بين الخطوط.

يحاول الزمالك ويمرر امام عاشور لمصطفى محمد في اول ظهور حقيقي للاخير في الكادر داخل منطقة الجزاء ويقع في مصيدة التسلل.

حاول احمد شديد قناوي التحرك بإيجابية يسارا وتكسرت سريعا عرضياته.

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جاءت كل المحاولات البيضاء عشوائية ومن احدها مراوغة لمصطفى فتحي تطول وتصل لمحمد بوناجم يسدد بحرفنه وذكاء في المقص الأيسر البعيد تعلو العارضة .

حاول في أكثر من محاولة" كريم لالا "إقتحام منطقة جزاء الزمالك ولكنها جاءت كلها عشوائية.

يحاول الزمالك في الدقائق الأخيرة ولكنها محاولات عابها البطء وغياب الوعي التكتيكى والجماعية ووصلت تلكرة سهلة بين دفاعات الإنتاج.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني افضل نسبيا من الاول وبادر الزمالك من خلال مصطفى محمد ولكن لم تنته

النهاية الجيدة ويرد عبد الرحمن شيكا بعرضية في متناول الدفاع الابيض.

وجد لاعبو اتلانتاج مساحات خالية خلف دفاع الزمالك ولعب احمد شديد عرضية على رأس باسم مرسي بعيدا عن التهديف تليها محاولة من باسم داخل منطقة الجزاء مع مراوغة يتباطئ وتطول الكرة وتنتهى الهجمة.

الانتاج يهدر.. ومصطفى يسجل

في الدقيقة 61 يهدر بغرابة باسم مرسي من عرضية فييرا على قدم باسم وجها لوجه مع الحارس جنش يخرج في التوقيت المناسب ويلمس الكرة وتتحول الكرة الى ركنية

بعدها بدقيقة ومن ركنية لعبها زيزو الى داخل منطقة الجزاء تلمس الكرة رأس الونش الى مصطفى محمد برأسه في الزاوية اليمنى البعيدة من مسافة 8 ياردات الى داخل المرمى مسجلا هدف التقدم للأبيض.

يجري مختار مختار 3 تغييرات بنزول الثلاثي دفعة واحدة بنزول احمد عفيفي ومحمد رجب وعلاء سلامة مكان فييرا وياسم مرسي وكريم لالا.

يجري الزمالك تغيرا بنزول عمر السعيد وحسام اشرف بدلا من مصطفى فتحي ومصطفى محمد وكريم بامبو بدلا من اوناجم بينما لعب خالد رمضان للانتاج مكان عبد الرحمن شيكا.

يهدر الانتاج فرصة في الدقيقة الأخيرة وترتد حسام أشرف يلعب الكرة في يد الحارس عامر عامر.