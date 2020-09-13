مارسيليا يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين باريس سان جيرمان و أولمبيك مارسيليا، بتقدم الأخير بهدف دون رد، على ملعب "بارك ديبرانس" ، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي موسم 2020/2021.
سجل هدف مارسيليا الوحيد فلوران توفين في الدقيقة 31، بعد تسديدة بقدمه اليسرى يضعها في الزاوية الضيقة ليتقدم مارسيليا على أبناء العاصمة الفرنسية في الشوط الأول، بهدف نظيف.
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