مارسيليا يتقدم على باريس سان جيرمان في الشوط الأول

انتهى الشوط الأول بين باريس سان جيرمان و أولمبيك مارسيليا، بتقدم الأخير بهدف دون رد، على ملعب "بارك دي

برانس" ، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي موسم 2020/2021.سجل هدف مارسيليا الوحيد فلوران توفين في الدقيقة 31، بعد تسديدة بقدمه اليسرى يضعها في الزاوية الضيقة ليتقدم مارسيليا على أبناء العاصمة الفرنسية في الشوط الأول، بهدف نظيف.