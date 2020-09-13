غياب ثلاثي الإسماعيلي عن لقاء المقاولون العرب

قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى أن الثلاثى محمد هاشم ومحمد صادق وأحمد أيمن سيستمر غيابهم فى مواجهة المقاولون العرب بسبب الإصابة. مواجهة المقاولون العرب بسبب الإصابة. وأضاف طبيب الدراويش :”محمد صادق وأحمد أيمن اكتمل شفائهما لكنهما فى مرحلة التجهيز”. التجهيز”. واستكمل :”محمد هاشم يحتاج لبضعة أيام إضافية قبل اكتمال شفائه والمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى”. وخاض الثلاثى تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم وذلك تحت إشراف ناصر هريدى عضو الجهاز الطبى.

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