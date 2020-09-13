تدريبات منفردة لـ شيلونجو على هامش مران الإسماعيلي استعدادا للمقاولون

شهد مران الإسماعيلى تخصيص تدريبات منفردة للناميبى “بنسون شيلونجو” مهاجم الفريق على هامش المران الرئيسى مساء اليوم.
ويستضيف الدراويش منافسه المقاولون العربيوم الخميس المقبل باستاد الإسماعيلية ، لحساب الأسبوع الــ27 بمسابقة الدورى المحلى.
ويحرص مدرب الدراويش على تحفيز لاعبيه من أجل استعادة تألقهم بشكل لافت للنظر.
فى سياق متصل ، تواجد ثلاثة ناشئين جدد أحمد عبد الوهاب مواليد 2002 وعبدالله السعيد مواليد 2001 وابراهيم حسن مواليد 2000.
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