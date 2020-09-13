نادي "بروسيا مصر" يشارك في دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية

أعلن نادي بروسيا مصر تكوين فريق للكرة النسائية من أجل المشاركة في دوري الدرجة الثانية بداية من الموسم القادم لاول مرة في تاريخ النادي .

وقامت الدكتورة سحر عبد الحق عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية بتلبية دعوة

محمود خميس رئيس النادي بزيارة للفريق و جهازه الفني بقيادة ايمن سالم مدير الكرة وسيد مصباح المشرف علي الفريق وهشام عبد الرؤوف المدير الفني .وحرصت عبد الحق علي متابعة المباراة الودية التي جمعت فريق بروسيا مع فريق منتخب السويس بقيادة عمرو عبد الرازق المدير الفني والذي يشارك أيضا لأول مرة في دوري الدرجة الثانية للكرة النسائية .واشادت عبد الحق بمستوي الفريقين وأبدت سعادتها بانتشار اللعبة وتوسيع قاعدة المشاركة والبحث عن المواهب من اجل رفع مستوي المنتخبات الوطنية في جميع الأعمار ضمن خطة تطوير وانتشار الكرة النسائية .