مصطفى محمد يسجل هدف التقدم للزمالك امام الانتاج عبر رأسية

تقدم الزمالك على الانتاج الحربي، بالهدف الأول خلال المباراة التي تجمعهما الساعة الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الممتاز. سجل مصطفى محمد مهاجم الزمالك، الهدف الأول للأبيض، في الدقيقة 62 بعد كرة ركنية من أحمد السيد زيزو، مررها رأسية خلفية محمود الونش، لمصطفى محمد الذي ضربها رأسية قوية في شباك الانتاج الحربي. الأول للأبيض، في الدقيقة 62 بعد كرة ركنية من أحمد السيد زيزو، مررها رأسية خلفية محمود الونش، لمصطفى محمد الذي ضربها رأسية قوية في شباك الانتاج الحربي. دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: Advertisements حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش. خط الدفاع: محمود الونش، محمود علاء، احمد عيد وإسلام جابر. خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم ومصطفى فتحي. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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