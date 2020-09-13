النجم الساحلي يفوز على الأفريقي بالدوري التونسي ويتأهل رسميًا للكونفدرالية

فاز النجم الساحلي على نظيره الأفريقي بثلاث أهداف مقابل هدفين ، خلال مباراة الكلاسيكو التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب المنزه، ضمن الجولة الـ26 والختامية من الدوري التونسي الكروي.

سجل أهداف النجم الساحلي خلال المباراة، سليمان كوليبالي

"هدفين"، وإيهاب الماسكني هدف في الدقائق، 28 و30 و58 على نحو الترتيب، فيما سجل أهداف الأفريقي كلا من خليل القصاب و وسام بن يحي في الدقائق 68 و 80 .

رفع النجم الساحلي رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد الأفريقي عند 40 نقطة في المركز الخامس.

وتأهل النجم الساحلي بشكل رسمي إلى بطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم المقبل، بعدما انتزع المركز الرابع من الأفريقي ، إذ كان الفريقين يتقاسمان المركز بـنفس عدد النقاط وهو 40 نقطة.