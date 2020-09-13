وأخيرًا..الزمالك يهزمة مختار مختار، ويواصل رحلته نحو وصافة الدوري المصري

واصل الزمالك رحلته نحو وصافة الدوري المصري بعدما تغلب على ضيفه الانتاج الحربي بهدف دون رد، اليوم الاحد بالجولة الـ27، ويدين الزمالك للفوز الى مهاجمه الشاب مصطفي محمد الذي سجل هدف المباراة الوحيد.

انطلقت مباراة الزمالك والانتاج الحربي فى تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي، وتنقل عبر شاشة قناة أون تايم سبورت بصوت المعلق الرياضي “حاتم بطيشة”.

وجاء هدف الفوز الوحيد للزمالك في الدقيقة 63 من عمر اللقاء، من ركلة زاوية نفذها محمود علاء، قابلها المهاجم مصطفى محمد برأسية هزت شباك الحارس عامر محمد.

وقدم الفريقان عرضا مخيبا في الشوط الاول فغابت الفرص رغم سيطرة الزمالك على اغلب فتراته، قبل أن يتحسن الاداء قليلا مع بداية الشوط الثاني وكانت أولى الفرص في الدقيقة 61 عندما انفرد مهاجم الانتاج الحربي باسم مرسي وسدد بجوار القائم الايسر.

تجدر الإشارة إلى معاناة الزمالك في جميع مواجهاته السابقة أمام المدرب مختار مختار، لعل آخرها في مباراة الدور الأول التي شهدت التعادل 0/0، بالاضافة للمباراة قبل الأخيرة في موسم 2019/2018 التي انتهت بالتعادل 1/1.

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كما سقط الزمالك في فخ التعادل 1/1 و0/0 أمام الإنتاج الحربي في موسم 2018/2017، بعد تولي مختار مختار مسؤولية تدريب الفريق بعدة أشهر.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد انتهي بالتعادل السبلي، فى المباراة التي اقيمت يوم 24-12-2019، على ملعب السلام.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده الى النقطة 55 فى مركز الوصافة، فى المقابل تجمد رصيد الانتاج الحربي عند النقطة 30 فى المركز التاسع.

وخاض الزمالك 27 مباراة فاز في 16 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 37 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 20 هدفا كثاني أقوى دفاع بعد الاهلي التي اهتزت شباكه 8 مرات.

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