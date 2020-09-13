سوق الانتقالات | هل انتهت الرحلة؟ نور الدين أمرابط يلمح بترك النصر

ألمح النجم المغربي بنادي النصر السعودي “نور الدين أمرابط” إلى رغبته فى العودة إلى أوروبا بعد نهاية عقده مع النصر السعودي صيف 2021.

وكشف نور الدين على إمكانية إنهاء مشواره الفني في أوروبا وبالتحديد في هولندا رغبة منه في التواجد مع المنتخب المغربي في ظل اقتراب منافسات كأس الأمم الافريقية وكذا نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وقال نور الدين أمرابط في حديث مع قناة “فوكس سبورتس” الهولندية : “سنشارك في كأس إفريقيا للأمم العام المقبل، وإذا كنت أرغب في مواصلة اللعب مع المغرب، يجب أن أعود للعب في أوروبا قبل عام من بطولة كأس العالم 2022”.

وأضاف : “أُفضل الدوري الإسباني، لأنه لدي سمعة طيبة هناك وأتلقى عروضًا في كل فترة انتقالات للعودة إلى الليجا الإسبانية”.

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وتابع نور الدين أمرابط : “أريد أن أنهي مسيرتي في هولندا، لكني لا أعرف متى بالضبط أبلغ من العمر 33 عامًا، وينتهي عقدي مع النصر في غضون عام. الأفضلية لنادي إف سي أوتريخت”.

و ساهم نور الدين أمرابط في 27 هدف مع نادي النصر في الدوري السعودي الموسم الماضي بتسجيل 5 أهداف و تقديم 12 تمريرة حاسمة من 35 مباراة.

ويذكر أن المدير الفني لنادي النصر “روي فيتوريا” قام باستبعاد الجناح المغربي من بطولة دوري أبطال آسيا المقامة حاليًا في قطر بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها أمرابط في نهاية الموسم الماضي 2019-20.

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