إنتر يعرض اثنين من لاعبيه مقابل توماس بارتي

لا يزال سوق إنتر ميلانو نشطًا في الميركاتو الحالي، لإكمال الصفوف تحسبًا لانطلاقة الموسم الجديد الأسبوع المقبل، والحديث هذه المرة عن نجم وسط أتلتيكو مدريد، توماس بارتي.

ويريد المدرب أنطونيو كونتي الوصول إلى منصات التتويج بالموسم الحالي، بعد أن وقع في الاختبار الأخير في المسابقات المحلية والقارية قبل أشهر، نقطة واحدة فصلته عن البطل يوفنتوس، وخسر نهائي الدوري الأوروبي.

عزز كونتي صفوفه بالمغربي الواعد أشرف حكيمي ليقود الرواق الأيمن بالوسط، وفي الجهة المقابلة استقطب الصربي المخضرم ألكسندر كولاروف من روما، واستعاد خدمات إيفان بيرسيتش المُعار إلى بايرن ميونيخ.

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ورغم ما يمتلكه من زخم من لاعبين بخط الوسط أمثال سينسي وبروزوفيتش وباريلا وفيتشينو وجاليارديني، فإن كونتي يخطط للتبضع قبل 3 أسابيع من نهاية الميركاتو، لجلب لاعب في الوسط.

يقول تقرير من يومية “توتوسبورت” أن كونتي أوصى إدارة الفريق بضرورة التعاقد مع بارتي الذي يمتلك بند إفراج يصل إلى 50 مليون يورو.

الخطة الثانية أن يعرض الإنتر خدمات اثنين من لاعبيه بصيغة التبادل من أجل الحصول على خدمات بارتي، وهم الكرواتيين إيفان بيرسيتش ومارسيلو بروزوفيتش.