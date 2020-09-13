رياضة | يوفنتوس يصرف النظر عن نجم برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يصرف النظر عن نجم برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي صرف النظر في التعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة يوفنتوس ترى الآن أن التعاقد مع النجم الأوروجوياني أصبح عملية مستحيلة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن تقارير صحفية إيطالية أن فابيو باراتشي المدير الرياضي للسيدة العجوز كشف في تصريحات مع العديد من الصحفيين أن صفقة سواريز تعتبر خيار مستحيل.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإن بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس يرغب بشدة في عقد الصفقة وكانت له مكالمة هاتفية مع سواريز قبل أيام أبلغه فيها برغبة اليوفي في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سواريز البالغ من العمر 33 عامًا كان قريبًا جدًا في الفترة الماضية من الرحيل عن البلوجرانا وأن مفاوضاته مع يوفنتوس كانت متقدمة ولكنه فجأة قرر تعطيل المفاوضات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه ربما يكون قرار لويس سواريز بعد استمرار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البرسا لإكمال مسيرته مع الفريق حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.