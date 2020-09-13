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رياضة | مفاجأة.. سواريز يضل الطريق ويخشى المصير المظلم

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. سواريز يضل الطريق ويخشى المصير المظلم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الدولي الأوروجوياني لويس سواريز لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الإسباني نبأ حزين اليوم الأحد وذلك حول رحيله عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي أكد أن البيستوليرو بات خيار مستحيل للسيدة العجوز وذلك في محادثة أجراها مع صحيفة " موندو ديبورتيفو ".

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وأكملت الصحيفة أن بافيل نيدفيد نائب رئيس النادي واحد من أكبر المؤيدين لقدوم لويس سواريز وهو الذي إتصل هاتفياً بسواريز من أجل الإطمئنان على حالته الصحية وكذلك البدنية.

وأنهت " لكن فيديريكو تشيروبيني المسؤول الأول في الهيكل التنظيمي ليوفنتوس يرى أن أوليفيه جيرو مهاجم الإنجليزي أفضل من سواريز فيما يرى باراتيتشي أن إيدين دجيكو أو ميليك الأقرب لقيادة هجوم الفريق الموسم القادم.

وبعد قرار كومان بعدم الإعتماد على سواريز في خطته للموسم القادم يخشى البيستوليرو المصير المحتوى أن يبقى موسماً كاملاً على مقاعد البدلاء.

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