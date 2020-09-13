رياضة | نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للمنافسة بقوة في بطولات الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة أكسبريس البريطانية بأن مانشستر يونايتد أصبح محبطاً في سعيه وراء التعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

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وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد قد يوجه أنظاره نحو التعاقد مع الويلزي جاريث بيل في حال فشله في التعاقد مع سانشو بسبب مطالب بروسيا دورتموند المادية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل لا يعتبر الوحيد الذي يحظي بإهتمام مانشستر يونايتد، حيث أن النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني كبديل لسانشو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند يطلب حوالي 120 مليون يورو مقابل التخلي عن سانشو ولكن إدارة الشياطين الحمر لا ترغب في دفع هذا المبلغ في ظل الأزمة الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.