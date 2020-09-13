رياضة | دكرنس يتعادل مع الزرقا استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر دكرنس يتعادل مع الزرقا استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي، ودية الزرقا ودكرنس، التي جمعتهما، بملعب الزرقا، ضمن استعداداتهما، لإستكمال مباريات الموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني.

تقدم حسام جمالية، للزرقا في الشوط الأول، من تمريرة لمحمود عوكل، سددها المهاجم مباشرة داخل المرمى.

وتعادل لدكرنس المهاجم عمر فاروق خلال أحداث الشوط الثاني، بعدما نجح في مراوغه الحارس، ووضع المرة بقدمه اليسرى داخل المرمى.