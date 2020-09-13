رياضة | بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد أزمته الأخيرة.. الأهلي يتخذ قرارًا جديدًا بشأن صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد طلب فايلر رحيله عن الجزيرة.
الأهلي يقرر رحيل صالح جمعة
كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن قرار مسؤولي الأحمر بشأن مصير صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
وكان صالح جمعة قد تم احتجازه من قبل نيابة قصر النيل بسبب اصطدام سيارته بعربيتين لمواطنين، مما أدى لحدوث تلفيات بالغة.
وتغيب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن تدريبات المارد الأحمر الأهلي الجماعية، قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة والتي فاز بها الأحمر بثلاثية نظيفة.
من جانبه كشفت مصادر صحفية أن مسؤولي القلعة الحمراء قرروا رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.
وكان المدرب السويسري رنيه فايلر قد طلب رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لعدم قناعاته الفنية باللاعب.
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالرحيل إلى صفوف إنبي في الميركاتو الصيفي.