رياضة | وديا.. القومي يواجه سيراميكا والبلاستيك واتحاد الشرطه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر وديا.. القومي يواجه سيراميكا والبلاستيك واتحاد الشرطه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر حاتم حسن المدير الفني لفريق القومي، خوض سلسلة من المباريات التحضيرية استعدادا لاستئناف بطولة دوري القسم الثالث، المقرر لها فى العاشر من أكتوبر المقبل.

ويخوض القومي أولي مبارياته التحضيرية بعد توقف لأكثر من أربع اشهر بسبب تفشي فيروس كورونا امام سيراميكا عصر الأثنين على ملعب السويس، ثم يواجه البلاستيك الثلاثاء على ملعب البلاستيك، ويواجه اتحاد الشرطة، عصر الخميس، على ملعب الشرطة بالعباسية.

ويسعي القومي لإكساب اللاعبين حساسيات المباريات بعدما اطمأن علي الجانب البدني من خلال تدريبات شاقة ومكثفة لرفع لياقة اللاعبين .

وأكد حاتم حسن علي أن القومي سيخوض مبارياته الثلاثة المتبقية في الدوري بهدف الفوز واحتلال أحد المراكز المقدمة.

واضاف عيد أن فترة الإعداد الحالية تعد ضمن التخطيط للموسم القادم خاصة وأنه من المتوقع أن يحدث تلاحم في الموسمين وأنه استغل الفترة الحالية بشكل جيد في إعادة تأهيل اللاعبين بدنيا مع اداء سلسلة من المباريات .