رياضة | محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي الزمالك في ضم محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى مسئولو النادي المصري في أكثر من مناسبة رفضهم لفكرة بيع محمود وادي، واغلقوا باب التفاوض لبيع أي لاعب، بسبب أزمة القيد التي يعاني منها.

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ودخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة في مفاوضات أخرى مع مسئولو النادي البورسعيدي في محاولة أخيرة لاقناع ناديه.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.