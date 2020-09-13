رياضة | إيفرتون يحقق فوزًا صعبًا على توتنهام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 13 سبتمبر 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر إيفرتون يحقق فوزًا صعبًا على توتنهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق إيفرتون في تحقيق الفوز على حساب توتنهام هوتسبير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كولفرت لوين هدف ايفرتون الوحيد في المباراة عن طريق رأسية رائعة بعد عرضية من لوكاس دينيه في الشوط الثاني من المباراة.

وقد حقق فريق ليستر سيتي الفوز قبل تلك المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة على وست بروميتش الصاعد حديثًا إلى البريميرليج.

يذكر أن جوزيه مورينيو تلقى هزيمته الأولى في المباراة الافتتاحية له في الدوري الإنجليزي خلال تلك المواجهة.