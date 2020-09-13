شكرا لقرائتكم خبر عن من أجل انتقاله لقلعة «كامب نو».. وكلاء «لاوتارو» في برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن وكلاء اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي، متواجدين في برشلونة من أجل بحث إمكانية انتقال اللاعب لفريق برشلونة الإسباني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن إدارة برشلونة مازلت متمسكة بالتعاقد مع اللاعب هذا الصيف لتدعيم هجوم الفريق، على الرغم من محاولات الإنتر لبقاء اللاعب وعدم رحيله عن الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن وجود «لاوتارو» في الكامب نو يلقى إعجاب من النجم ليونيل ميسي، خاصة وأن صديق «ميسي» لويس سواريز أصبحت أيامه معدودة في برشلونة.