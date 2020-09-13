«المصري» يتحفز لعبور «حرس الحدود».. و«أسوان» يسعى لتعميق جراح «طنطا»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يلتقى، عند الثالثة والنصف عصر غدًا الإثنين، فريقا حرس الحدود والمصرى البورسعيدى، على أرض ملعب استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدورى الممتاز.
ويدخل الفريقان المباراة تحت شعار «لا بديل عن الفوز واقتناص النقاط الثلاث» من أجل دعم موقفهما بجدول المسابقة.
ويحتل حرس الحدود المركز الخامس عشر بـ26 نقطة، ويسعى محمد حليم، المدير الفنى للفريق، لاستعادة ذاكرة الانتصارات، الغائبة عن الفريق في آخر 6 جولات، من أجل الهروب من شبح الهبوط إلى دورى القسم الثانى، وفى المقابل يدخل المصرى المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب فوزه في الجولة الماضية على بيراميدز، وهو ما رفع من معنويات لاعبيه، بعدما وصل الفريق إلى النقطة 25، التي احتل بها المركز السادس عشر.
ويستضيف، عند السادسة، الفريق الكروى الأول بنادى أسوان نظيره طنطا، في لقاء صعب، خصوصًا أن الفريقين يسعيان للنقاط الثلاث، حيث يأمل أسوان، بقيادة أحمد عبدالمنعم كشرى، في مواصلة عروضه القوية وانتصاراته المتتالية، عقب فوزه في الجولة الماضية على الإنتاج الحربى بثنائية نظيفة، وفوزه غدًا يمنحه دفعة معنوية كبيرة في احتلال مركز متقدم، بينما يدخل أبناء السيد البدوى اللقاء وهم في مأزق شديد، بعدما غابت الانتصارات عنهم في آخر 11 مباراة، ما وضعهم في قاع المسابقة بـ17 نقطة، واقتربوا بشدة من الهبوط.
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