شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه فى «المصرى» لتمديد عقد علي ماهر.. و«العراقى» و«وادى» يتمسكان بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية داخل مجلس إدارة النادى المصرى، برئاسة سمير حلبية، إلى تمديد عقد على ماهر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول، إلى الموسم المقبل للحفاظ على استقرار الفريق خلال المرحلة المقبلة، خصوصًا بعد تحسن أداء اللاعبين منذ تولى المدير الفنى المسؤولية، إلى جانب علاقته الطيبة بهم خلال الفترة الأخيرة.

وكان «ماهر» قد تمسك بالتوقيع لمدة ستة أشهر فقط مقابل 350 ألف جنيه شهريًا، لكن عددًا من أعضاء المجلس يرغبون في استمراره مع الفريق، بعد تحسن الأداء في المباريات الأخيرة، خصوصًا بعد الفوز على بيراميدز بهدف مقابل لا شىء في الدورى الممتاز.

ويرى أعضاء من المجلس أن الحفاظ على استقرار الجهاز الفنى سيساعد في بناء الفريق في الموسم المقبل بدلًا من رحيل المدير الفنى والتعاقد مع مدرب آخر لا يعرف شيئًا عن الفريق، في الوقت الذي طلب فيه «حلبية» تأجيل أي قرار بشأن حسم مصير الجهاز الفنى إلى نهاية الموسم لحين مراقبة أداء الفريق في المباريات المقبلة.

فيما تمسك كريم العراقى ومحمود وادى، لاعبا الفريق الكروى الأول، بالرحيل نهاية الموسم، بعد تلقيهما عروضًا محلية وخارجية بمقابل مالى أكبر مما يتقاضيانه بالنادى البورسعيدى، وكان «وادى» قد توصل إلى اتفاق مبدئى مع مسؤولى الزمالك على الانتقال إلى صفوفه، في ظل قناعة باتريس كارتيرون، المدير الفنى، بمستوى اللاعب، فيما تلقى «عراقى» عرضًا من أحد الأندية البرتغالية للاحتراف به في الموسم المقبل.