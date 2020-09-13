شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعهدون بالعودة للانتصارات من بوابة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد لاعبو بيراميدز، فيما بينهم، على طي صفحة الاخفاقات الماضية، بالخسارة من الزمالك ثم الجونة ثم المصري البورسعيدي على التوالى، والعمل على العودة للانتصارات من بوابة وادي دجلة.

ويواصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريق السماوى لمواجهة وادى دجلة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وحرص الكرواتي أنتى تشاتشيتش على منح اللاعبين تعليمات فنية لتنفيذها خلال المران، من أجل الاعتماد على تلك الجمل التكتيكية في مواجهة وادي دجلة.