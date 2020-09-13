شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعهدون بالعودة للانتصارات من بوابة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعهد لاعبو بيراميدز، فيما بينهم، على طي صفحة الاخفاقات الماضية، بالخسارة من الزمالك ثم الجونة ثم المصري البورسعيدي على التوالى، والعمل على العودة للانتصارات من بوابة وادي دجلة.
ويواصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوي، ضمن استعدادات الفريق السماوى لمواجهة وادى دجلة، يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.
وحرص الكرواتي أنتى تشاتشيتش على منح اللاعبين تعليمات فنية لتنفيذها خلال المران، من أجل الاعتماد على تلك الجمل التكتيكية في مواجهة وادي دجلة.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
100,856
-
تعافي
83,261
-
وفيات
5,627
كانت هذه تفاصيل خبر لاعبو بيراميدز يتعهدون بالعودة للانتصارات من بوابة وادي دجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.