شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: قرعة المونديال تجاوزت المليار مشاهدة حول العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نسبة المشاهدة لحفل قرعة بطولة العالم لليد تخطت مليار مشاهدة من مختلف دول العالم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها وزير الرياضة بالصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، يرافقه اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهنسية، واللواء على درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة .

وشدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال البطولة، بتنسيق اللجنة الطبية المشكلة من الاتحاد الدولي لليد والجهات والمؤسسات ذات الشأن بمصر.

وتستضيف الصالة المغطاة الرئيسية باستاد القاهرة، والتي تتسع 22 ألف مشجع، مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية، ومباريات المجموعة الرابعة التي تضم الدانمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية.