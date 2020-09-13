شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات للصلح بين «أزارو» و«فايلر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل المغربى وليد أزارو، مهاجم الأهلى، إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجاري، وتحديدًا الأربعاء المقبل، للانتظام في تدريبات الفريق، لحين حسم مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بالبقاء خلال الموسم المقبل أو انتقاله لأى نادٍ آخر.

ويعود اللاعب بعد انتهاء إعارته مع نادى الاتفاق السعودي، الذي رحل له في يناير الماضى لمدة أشهر، لكن اللاعب لم يستكمل الإعارة مع النادى السعودي بعد عودة النشاط الرياضى الذي توقف عدة أشهر بسبب جائحة كورونا، وتوجه لمسقط رأسه في المغرب طوال الفترة الماضية، قبل أن يتفق مع الأهلى على الحضور للقاهرة، الأربعاء المقبل، للانتظام في التدريبات وحسم صيره.