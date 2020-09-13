شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يجتمع بالجهاز الفني لسموحة قبل مواجهة الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق بقيادة أحمد سامي للاطمئنان على استعدادات الفريق لمواجهة الجونة.

ونشر «عامر»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا من الجلسة التي عقدها مع الجهاز الفنى، وذلك استعدادًا لمواجهة الجونة، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان رئيس نادي سموحة قد علق على تعادل فريقه أمام الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق، الخميس الماضي، وكتب عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «بهذه المناسبة سموحة كان له بنالتى مؤكد في الشوط الثاني من مباراته مع الزمالك، وللأسف الحكم لم يرها وأيضا حكم الڤار لم يلفت نظر الحكم إليها ومخرج المباراة لم يلفت الأنظار إليها، البنا هو واحد من أفضل وأنزه الحكام في مصر وأفريقيا بلا جدال، ولكن للأسف دة حصل».