شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الاتحاد يدعم اللاعبين بالمعسكر قبل مواجهة الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحى، وبكامل هيئته، جلسة مع الجهاز الفنى واللاعبين بمعسكر الفريق ببرج العرب لدعمهم وحثهم على العودة من جديد للعروض القوية التي قدمها الفريق في بداية الموسم وتقديم كل ما لديهم من جهد خلال المرحلة المقبلة لإسعاد جماهير زعيم الثغر الوفية.

ويواجه الاتحاد الأهلى متصدر الدوري، والذى يسعى بكل قوة لتحقيق فوز ينهي به الموسم الكروي ويعلن رسميًا تتويجه بلقب الدورى هذا الموسم على ملعب برج العرب، غدا الاثنين، في الثامنة والنصف مساء.

ويسعى طلعت يوسف، المدير الفنى للفريق، لتجهيز اللاعبين نفسيًا وغلق ملف مباراة مصر الماضية، والتأكيد على أن مباريات الأهلى بطولة خاصة للجماهير وتحظى باهتمام إعلامى كبير ولابد من تقديم مباراة قوية أمام بطل الدوري.