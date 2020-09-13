شكرا لقرائتكم خبر عن تركي اّل الشيخ ينعي عزمي مجاهد ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى المستشار تركي اّل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، الراحل عزمي مجاهد، مدير إدارة لجنة المتابعة باتحاد الكرة المصري ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق في الكرة الطائرة. ونشر "اّل الشيخ" مقطع فيديو لإشادة عزمي مجاهد به، خلال تقديم الراحل برنامجًا عبر شاشة قناة الرافدين. وعلق "اّل الشيخ" على الفيديو قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون أنعي بمزيد من الحزن والآسي الكابتن عزمي مجاهد رحمه الله وخالص عزائي لأسرته الكريمة". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 100,856

تعافي 83,261

وفيات 5,627

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