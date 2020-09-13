شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ«حمص» بعد استقالته من الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمد حمص مدرب الإسماعيلى، بالاستقاله من منصبه، اعتراضًا على تهميش دوره بالجهاز الفنى الجديد، فيما علق على قراره عبر حسابه الشخصى على «انستجرام».

وقال «حمص»: «أعلن اعتذارى عن استكمال مهمتى مع الجهاز الفنى لنادى الإسماعيلى الجديد، قبل التعاقد تم الإتفاق معى على بعض المهام والمسؤوليات والصلاحيات، ولكن الأن بعد التعاقد مع مستر ريكاريدو ومدرب الأحمال وأحمد العجوز، أصبح ليس لدي دور بالجهاز ولا أستطيع تقديم شئ بالوقت الحالي».

وأضاف «حمص»: «كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة مستر ريكاردو والكابتن أحمد العجوز، كل الدعم للاعبي النادى الإسماعيلى والخروج من هذه الكبوة الكبيرة، شكرًا لكل جماهير الإسماعيلى ولكل من ساندنى ومازال يساندنى».

وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلي، التي أقيمت مساء الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد، مطالبًا إياهم بالتركيز في مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة في المسابقة.