شكرا لقرائتكم خبر نعومي تتمنى الإبقاء على آرث كوبي براينت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثنت اليابانية نعومي أوساكا على أسطورة كرة السلة الأمريكي الراحل كوبي براينت عقب فوزها بلقبها الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس وثالث ألقابها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

وحصدت أوساكا لقب فلاشينج ميدوز مساء السبت بفوزها على البيلاروسية المخضرمة فيكتوريا ازارينكا.

وكانت أوساكا على علاقة قوية بكوبي براينت قبل وفاته في حادث تحطم طائرة مروحية في أواخر يناير الماضي، حيث سبق أن حضر لها مباراة من داخل الملعب خلال النسخة الماضية من بطولة أمريكا المفتوحة.

وقالت أوساكا بشأن براينت «هناك أمور معينة أقوم بها أتمنى أن تجعله فخورا، الأمر بمثابة إبقاء إرثه قائما بالنسبة لي، أعتقد أنه شيء مذهل أن يتمكن شخص واحد من إلهام كل هؤلاء الأشخاص».

وأضافت «أريد أن أكون من نوعية الشخصيات التي كان يعتقد أنني سأصبح عليها، كان يرى أنني سأصبح رائعة، لذا أتمنى أن أكون رائعة في المستقبل».

Advertisements

وباتت أوساكا أول لاعبة تفوز بأول 3 مباريات نهائية لها في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، منذ أن حققت جينيفر كابرياتي الأمر نفسه بين عامي 2001 و2002، عندما نالت أول 3 ألقاب لها في الجراند سلام في غضون عامين.

وأشادت أوساكا بفترة توقف نشاط التنس لمدة 5 أشهر بفعل جائحة كورونا، حيث حصلت على فرصة لتصفية ذهنها والتركيز ، كما نضجت كثيرا منذ فوزها بلقبها الأول في الجراند سلام عبر بطولة فلاشينج ميدوز في 2018، لتصبح حاليا الرياضية الأعلى أجرا حول العالم.

وأكدت «الحجر الصحي منحني الفرصة للتفكير، ما الذي أريد إنجازه، ما هي الطريقة التي أحب أن يتذكرني بها الناس، دخلت هاتين البطولتين بهذه العقلية، أعتقد أن ذلك

ساعدني كثيرا».