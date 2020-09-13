8500 مشجع في مباراة بريمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل فيردر بريمن على موافقة بحضور 8500 مشجع لمباراته الافتتاحية بالدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) أمام هيرتا برلين السبت المقبل.

وأدى وباء فيروس كورونا لإقامة مباريات البوندسليجا في شهري مايو ويونيو الماضيين بدون جمهور.

وطلب بريمن من لاعبيه التنازل عن بعض رواتبهم للمساعدة في الموارد المالية للنادي، وكانت هناك مفاوضات بشأن إجراءات إضافية إذا لم تتمكن الجماهير من العودة للملاعب.

وقال رئيس النادي هوبيرتس هيس « إنها أنباء جيدة للغاية لفيردر بريمن.

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سعداء بهذه النتيجة بعد حوار بناء للغاية مع السياسيين والسلطات في بريمن، ونشكرهم على بعد نظرهم في إتاحة الوقت لنا للاستعداد لمباراة الأسبوع المقبل».

ووافق مجلس الشيوخ في الولاية على إمكانية استخدام 20% من قدرة استيعاب الملعب، بينما تتطلع الحكومة الوطنية لإيجاد حل على مستوى البلاد لهذه المشكلة.

وتوافق السلطات الصحية حاليا على قواعد مختلفة مع كل ناد في البوندسليجا. وحصل آينتراخت فرانكفورت على إذن بحضور 6500 مشجع في أول مباراة على أرضه بالبوندسليجا، بينما يمكن لهيرتا أن يسمح بحضور 4000 مشجع، فيما سمح لفريق لايبزج بحضور 8500 مشجع.

وشهدت مباريات الدور الأول من كأس ألمانيا موقفا مشابها، حيث كانت هناك بعض الملاعب خالية من الجماهير، بينما سمح لحضور مئات أو آلاف من المشجعين في ملاعب أخرى.