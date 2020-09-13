أندرسون يطلب الرحيل عن يونيون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي يونيون برلين الألماني أن مهاجمه السويدي سيباستيان أندرسون يرغب في الرحيل عن النادي. وقال مدرب الفريق، أورس فيشر، بعد الفوز على ملعب كارلسروه بهدف في الدور الأول لكأس ألمانيا «لقد تقدم بطلب للرحيل عن النادي، ونتيجة لذلك لم يدخل قائمة المباراة». ومع عدم استدعاء أندرسون وغياب ماكس كروس للإصابة، عانى يونيون برلين كثيرا في الشق الهجومي أمام كارلسروه. وبحسب الموقع الالكتروني لمجلة «كيكر» فإن كولون مهتم بضم أندرسون حال رحيل المهاجم الكولومبي للفريق جون كوردوبا.

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