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60 مليون يورو خسارة البايرن من غياب الجماهير

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- بواسطة أيمن الوشواش - يرى الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونخ الألماني أولي هونيس أن النادي سيتعرض لهزة مالية كبيرة في غياب الجماهير نتيجة جائحة .

وقال هونيس «طالما لا توجد جماهير في المباريات التي تقام على ملعبنا فإن بايرن يفقد بين 50 و60 مليون يورو (59 إلى 71 مليون دولار)».

وأوضح هونيس أن خوض الفريق المباريات على أرضه بدون جمهور لمدة موسمين ليس بالأمر السهل بالنسبة لبايرن، لكنه استبعد في الوقت ذاته أن ينكسر النادي البافاري الأغنى في ألمانيا.

كما استبعد أن يبرم بايرن هذا الصيف صفقة أغلى من القيمة التي دفعها خلال ضم ليروي ساني من مانشستر سيتي الإنجليزي مقابل نحو 50 مليون يورو.

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وأشار هونيس إلى أن بايرن لا يعاني من الضغوط فيما يتعلق بإبرام صفقات جديدة رغم أجندة المباريات المزدحمة.

وأكد أنه بعد الفوز بثلاثة ألقاب هذا الموسم فمن الممكن تجربة أمور جديدة، في إشارة إلى المواهب الشابة بالفريق وفي مقدمتها الهولندي الصاعد جوشوا زيركيزي الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى في الموسم الماضي ونجح في هز الشباك.

وبسبب جائحة كورونا ستبقى فترة الانتقالات الصيفية مفتوحة لفترة أطول هذا العام، وسط تكهنات إزاء إمكانية رحيل الإسبانيين تياجو الكانتارا وخافي مارتينيز في الوقت الذي لم يجدد فيه المدافع النمساوي ديفيد الابا عقده الذي ينتهي في 2021.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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