فوز مثير لفينلو على إيمين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقتنص فينلو فوزا مثيرا من ملعب مضيفه إيمين 5-3 أمس في مستهل مشوار الفريقين بالموسم الجديد للدوري الهولندي الممتاز لكرة القدم. وكانت المباراة في طريقها للانتهاء بالتعادل 3-3 لكن فينلو انتفض في اللحظات الأخيرة وخطف الفوز. وتقدم إيمين بهدفي روبرت دي فوس وماركو كولار، لكن جيورجيوس جياكوماكيس رد بثلاثة أهداف (هاتريك) لفينلو في الدقائق 51 و65 و72. وسجل نيكولاي لارسن الهدف الثالث لإيمين في الدقيقة 76 لكن فينلو رد بهدفين في الوقت بدل الضائع عن طريق توبياس باتشونيك وجافار أرياس.

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