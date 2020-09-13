مبابي يخطر سان جيرمان بحزم حقائبه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن الفرنسي الدولي كيليان مبابي يعتزم الرحيل عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم بحلول نهاية الموسم الحالي.

وكتبت صحيفة صنداي تايمز البريطانية الصادرة أمس أن لاعب خط الهجوم أخطر ناديه بأنه يرغب في اللعب لموسم آخر في صفوفه على أن يواصل مسيرته بعد ذلك في مكان آخر.

وأضافت الصحيفة أن مبابي (21 عاما) يخطط للانتقال إلى الدوري الإنجليزي أو الإسباني.

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وتابعت الصحيفة أن سان جيرمان يسعى في المقابل إلى منع رحيل مبابي وعرض شروط تعاقدية محسنة.

وكان مبابي انتقل في 2017 إلى سان جيرمان قادما من موناكو مقابل 180 مليون يورو ويستمر عقده حتى منتصف 2022.

ويأتي ريال مدريد وبرشلونة من بين الأندية التي يحتمل أن يكون لديها اهتمام بضم مبابي، كما أن من الممكن أن يكون ليفربول أو مانشستر يونايتد في إنجلترا الوجهة المقبلة لمبابي.