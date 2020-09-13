شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى: ضغط المباريات أزمة الاندية وإسلام جابر جوكر الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى مدحت عبد الهادى , لاعب الزمالك السابق أن ضغط المباريات يتسبب فى ازمة كبيرة لجميع الاندية واصابة اللاعبين ومن المفترض أن يتم لعب مباراة كل 4 أو 5 ايام على الاقل

وأضاف فى الاستديو التحليلى لقناة الزمالك ظن ربنا يستر ومن المنتظر حدوث اصابات مزمنة الفترات القادمة بسبب طول فترة الراحة السلبية التى حصل عليها لاعبى الدورى العام .

وأكد أن اسلام جابر لاعب جوكر فى الزملك يلعب فى اكثر من مركز فى المعلب وسيسنفيد منه الابيض دائما

وقال أتمنى أن يتم تأجيل المباريات لاتساع الفارق الزمنى بين المباريات لتخفيف الضغط على اللاعبين.

كما يرى مدحت عبد الهادى , لاعب الزمالك السابق أن اتباع سياسة الدور بين حراسى الفريق الاول لكرة البدم بنادى الزمالك محمود عبد الرحيم جنش ومحمد أبو جبل عادية وحدثت فى الزمالك لسنوات عدية وهى مهمة لتحفيزهما.

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وأضاف أن مباراة الزمالك هامة امام الانتاج الحربي، رغم وجود غيابات مؤثرة على الفريق، ووجود 5 ناشئين فى التشكيل يعتبر حالة ايجابية بعد العودة من كورونا.

واستكمل حديثه قائلا سعيد بأداء اسلام جابر وامام عاشور واليوم كارتيرون غير مراكز هذان اللاعبان، مؤكدا أن الهدف الرئيسى للناشئين هو التدريب مع الكبار على التتويج ببطولة دورى ابطال افريقيا.

وتابع عبد الهادى أنا غير قلق من تشكيل الزمالك فى كل الاحوال، وخط الهجوم الزملكاوى ثابت ومستواه جيد فى كل الاحوال.