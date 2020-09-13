شكرا لقرائتكم الزمالك والانتاج الحربي .. حوار جانبي بين كارتيرون ومختار مختار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دار حوار جابني بين الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لنادى الزمالك ونظيره مختار مختار المدير الفنى لفريق الانتاج الحربي قبيل انطلاق مواجهة الفريقين في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، علي استاد القاهرة.

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، علي استاد القاهرة، جاءت احداث الشوط الأول هادئة ومستوى متوسط من الفريقان، ولم تكن هناك أي خطورة تذكر علي مرمى جنش وعامر عامر إلا فى عدد قليل من الكرات.

بدأ اللقاء بحماس من لاعبي الانتاج الحربي، الا ان لاعبي الزمالك سيطروا علي وسط الملعب سريعا وبدأت تظهر خطورة هجومية علي مرمي الانتاج، وكاد محمود جنش حارس مرمى الزمالك ان يتسبب في دخول مرماه هدفا بعدما تأخر في تسديد الكرة العائدة من اسلام جابر، لتصل الي محمد فييرا ولكنه يسددها اعلي المرمي الخالي، لتستمر النتيجة التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة.

هدأ أداء الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي هجمات خطرة على مرمى الفريقين، ليستمر التعادل السلبي اداءا ونتيجة، ويستمر الهدوء حتي نهاية الشوط الأول الذي ينتهي بالتعادل السلبي.

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وجاء تشكيل الإنتاج الحربى كالتالى:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.

فيما طالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بالتسلح بالهدوء فى مباراة الليلة والابتعاد عن الشد العصبى لضمان استعادة الانتصارات بعد التعادل المخيب للأمال مع سموحة مشددًا على ضرورة تلافى ظاهرة الأخطاء الدفاعية الساذجة التى حرمت الفريق الأبيض من الفوز بموقعة سموحة الأخيرة بالدقائق الأخيرة من عمر المباراة والذى حرم الزمالك من الابتعاد بالمركز الثانى وجعل الفارق بينه وبين المقاولون 5 نقاط فقط و8 عن بيراميدز، بحثاً عن إنهاء الموسم فى مركز الوصيف المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد،ويستعيد الفارس الأبيض جهود لاعبيه أحمد عيد وفرجانى ساسى بعد انتهاء الإيقاف.

ومنذ عودة مسابقة الدورى لعب الزمالك 10 مباريات حقق الفوز فى 6 مباريات أخرها على الطلائع بهدف دون رد مقابل ثلاثة تعادلات وخسارة وحيدة أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف، ويعد مصطفى محمد مهاجم الزمالك هو هداف الفريق الأبيض برصيد 8 أهداف.