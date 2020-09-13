شكرا لقرائتكم المصرى يختتم استعداداته لمواجهة حرس الحدود غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى استعداداته لمباراته الهامة والمرتقبة التى تجمعه بنظيره حرس الحدود المقرر إقامتها فى الثالثة والنصف عصر غدٍ الإثنين على ستاد برج العرب وهى المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر من الدورى، وخلال المران الذى أقيم على الملعب الفرعى لاستاد برج العرب، واستمر لما يقرب من ساعة ونصف ركز على ماهر المدير الفنى للمصرى على النواحى الخططية والتكتيكية الملائمة لملاقاة الحرس فى ضوء مشاهدته لعدد من مباريات المنافس الأخيرة، وشهدت التقسيمة المصغرة التى أقيمت فى نهاية المران حماساً بالغاً من جميع اللاعبين رغبةً منهم فى نيل ثقة مديرهم الفنى الذى طالب بدوره اللاعبين بالعمل على حصد النقاط الثلاث للمباراة والتى ستسهم كثيرًا فى تحسين وضع الفريق بجدول المسابقة.

ويقوم الجهاز الفنى مساء اليوم بعقد سلسلة من المحاضرات الفنية المتعلقة باللقاء والتى يقوم من خلالها على ماهر بتحليل أداء فريق حرس الحدود للتعرف على نقاط القوة والضعف به.

وحقق فريق المصرى البورسعيدى أغلى ثلاث نقاط بالفوز على بيراميدز بهدف مقابل للاشئ أحرزه محمود وادى فى الدقيقة 12 من عمر المباراة التى جرت بينهما بإستاد برج العرب ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى، ليتذوق لاعبو النادى البورسعيدى حلاوة الفوز بعد غياب لمدة 7 شهور ويرفع رصيده إلى 25 نقطة فى جدول الدورى فى المركز الخامس عشر ولديه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود ن بينما تجمد رصيد بيراميدز عند 45 نقطة ومازال فى المركز الثالث .