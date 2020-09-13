شكرا لقرائتكم المقاولون يمنع الأهلى من التتويج حال سقوط الزمالك أمام الإنتاج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحتاج فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى للفوز على الاتحاد السكندرى بأى نتيجة غداً الاثنين فى المواجهة المقرر إقامتها بينهما على ملعب برج العرب والتى تأتى ضمن مباريات الجولة 26 من بطولة الدورى العام لحسم لقب الدورى العام رسمياً، بغض النظر عن نتيجة مواجهة الزمالك والإنتاج الحربى المقامة حالياً على ملعب ستاد القاهرة فى افتتاح مباريات الأسبوع.

وذهب البعض أنه فى حالة تعادل أو خسارة الزمالك أمام الإنتاج الحربى سيتوج الأهلى مباشرة ببطولة الدورى العام مباشرة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى إلا أن الواقع ليس كذلك لأن المقاولون العرب فى حالة فوزه بجميع مبارياته المقبلة سيصبح يملك فى جعبته 71 نقطه، وهو نفس رصيد الأهلى الحالى قبل مواجهة زعيم الثغر ونتيجة المواجهات المباشرة بين الأهلى والمقاولون لم تحسم لعدم إقامة مباراة الدور الثانى بينهما.

وكشف مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، أن الجلسة التى عقدتها اللجنة مع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، كاف، لحسم تأجيل مباريات نصف نهائى دورى أبطال افريقيا، شهدت تأكيد اللجنة الخماسية لرئيس الكاف على انهاء الدورى فى حالة التأجيل قبل 20 أكتوبر المقبل.

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وأوضحت اللجنة لأحمد أحمد أن قرار تأجيل مباريات نصف نهائى ونهائى بطولتى دورى أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية لشهر أكتوبر المقبل، سيساعد الاتحاد المصرى على إنهاء الدورى الممتاز قبل الموعد المعلن من الاتحاد الافريقى لتحديد الأندية الأربعة المشاركة فى بطولتى دورى الأبطال والكونفدرالية وهو 20 أكتوبر.

وأعلن الاتحاد الأفريقى تعديل مواعيد مبارياته بحيث تقام مباريات ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال يومى 16 و17 أكتوبر، فيما سيكون الإياب يومى 23 و24 أكتوبر، وسيجرى النهائى يوم 6رنوفمبر المقبل.