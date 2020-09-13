شكرا لقرائتكم لاعب ميلان السابق يقود وسط الفيصلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة الفيصلي يوم الأحد مع الثنائي الكازاخي ألكسندر ميركل والرأس أخضري جوليو تافاريس لينضما إلى صفوف الفريق لمدة موسمين.

وبدأ ميرك (28 عاماً) والذي مثل منتخب ألمانيا في الفئات السنية قبل اختيار تمثيل كازاخستان، مشواره لاعباً في ميلان الإيطالي الذي خاض معه 6 مباريات دورية في موسم 2010-2011، وانتقل بعدها إلى عدة فرق منها جنوى وأودينيزي في إيطاليا، وفترة إعارة قصيرة مع ميلان عام 2012، كما دافع عن ألوان واتفورد الإنجليزي وبوخوم الألماني وأخيراً هيراكيلس ألميو الهولندي.

وفي المقابل، أمضى تافاريس مسيرته الرياضية في فرنسا، إذ لعب لفريق بورغ إن بيرس الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى ديجون عام 2012، والذي أحرز بقميصه 69 هدفاً.