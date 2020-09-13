شكرا لقرائتكم فياريال يتعادل مع هويسكا.. والعقدة تستمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - تواصلت عقدة فياريال مع افتتاح الموسم الجديد على أرضه، وذلك بتعادله مع هويسكا 1-1 الأحد في المرحلة الأولى من الدوري الإسباني التي يغيب عنها العملاقان ريال مدريد البطل وبرشلونة من أجل منحهما فرصة التقاط أنفاسهما.
وفشل فريق "الغواصة الصفراء" في تحقيق الفوز في المباريات الافتتاحية الخمس الأخيرة التي خاضها على ملعبه "لا سيراميكا"، بل حتى كان رجال المدرب أوناي إيمري قريبين جدا من السقوط أمام ضيفهم العائد مجددا إلى دوري الأضواء لولا ركلة جزاء احتسبت لهم بعد الاحتكام الى حكم الفيديو المساعد.
ووجد سادس الموسم الماضي الذي يحل الأحد المقبل ضيفا على برشلونة وصيف البطل، نفسه متخلفا في أواخر الشوط الأول بهدف سجله بابلو مافيو قبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول ثم انتظر حتى الدقيقة 68 لتحقيق التعادل الثالث تواليا في مواجهة هويسكا بعد نيله ركلة جزاء احتسبت باللجوء الى "تقنية الفيديو" للتأكد من لمسة يد داخل المنطقة لصاحب الهدف مافيو، فانبرى لها جيرارد مورينو بنجاح.
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