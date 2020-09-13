شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " يكشف عودة النني للمنتخب أمام توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه في تلفزيون " الخليج 365 " أن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري ، استقر على ضم محمد النني لاعب وسط نادي إرسنال الإنجليزي إلى صفوف الفريق خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل و الذى يتخلله مباراتي توجو في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر في إطار مباراتي الجولة الثالثة و الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 المقرر إقامتها بالكاميرون.

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تابع الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على تلفزيون " الخليج 365 " أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قد استبعد محمد النني من مباراة الفريق أمام جزر القمر في الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية ، بعد إستبعاد اللاعب عن مستواه ، قبل أن يعود النني للمشاركة و التألق مع أرسنال الفترة الأخيرة ليقرر الجهاز الفني ضمه للمعسكر المقبل في نوفمبر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية.