شبانة لتليفزيون الخليج 365: مارتن يول يصدم بيراميدز ..وإغراء إيهاب جلال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن إدارة بيراميدز تسعى للتعاقد مع مدير فني جديد على مستوي عالي، لخلافة تشاتشيتش المدرب الحالي الذي استقرت ادارة النادي علي الاطاحة به لسوء نتائجه ولقيادة كتيبة النجوم المقرر ان تتواجد في بيراميدز بالموسم الجديد ،في ظل وجود رغبة في الفوز بجميع البطولات سواء محليا او قاريا في الموسم الجديد.
وأكد شبانة أن بيراميدز بدأ في التفاوض مع نجوم الصف الأول في التدريب علي مستوي العالم حيث دخلت ادارة بيراميدز في مفاوضات مع الهولندي مارتن يول مدرب توتنهام الانجليزي والأهلي السابق الا ان الأخير طلب الحصول علي مبلغ 3 مليون يورو سنويا مع اعفائه من نسبة الضرائب بخلاف راتب جهازه المعاون، وهو الرقم الذي وجدته ادارة بيراميدز مُبالغ فيه للغاية.
وأضاف شبانة لتليفزيون الخليج 365 أن ادارة بيراميدز تحاول اغراء ايهاب جلال المدير الفني الحالي للمقاصة لترك الفريق الفيومي في الوقت الحالي والتوجه لتدريب بيراميدز مقابل مليون جنيه شهريا بخلاف راتب جهازه المعاون، الا ان جلال يشترط بدء المهمه بداية من الموسم الجديد لارتباطه باتفاف ادبي مع ادارة المقاصة.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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