شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وحسن مصطفى ورئيس الهيئة الهندسية يتفقدون صالة استاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، اليوم الأحد الموافق 13 سبتمبر ، الأعمال الإنشائية والتطويرية بالصالة المغطاة الكبري بإستاد القاهرة ، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية، واللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة .

وتستضيف الصالة المغطاة الرئيسية بإستاد القاهرة والتي تتسع 22 ألف مشجع ، مباريات المجموعة الرابعة التي تضم مصر والسويد والتشيك وممثل أمريكا الجنوبية ، ومباريات المجموعة الرابعة التي تضم الدانمارك والأرجنتين والبحرين والكونغو الديمقراطية .

خلال الجولة ، نقل وزير الرياضة إشادة السيد الرئيس بحفل القرعة وقدرة الدولة المصرية علي تنظيم الاحداث الكبرى ، وقام الدكتور أشرف صبحي بطمئانه رئيس الاتحاد الدولي لليد علي مجريات البطولة نفسها من أمور تنظيمية ومالية وتذليل كافة العقبات ووضع كل الإمكانات للبطولة .

و استعرض وزير الرياضة مع رئيس الاتحاد الدولي لليد الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف مصر من لاعبين ومدربين واداريين ومشجعين في الصالات المقرر استضافتها للبطولة ، مؤكداً علي ضرورة تعظيم الصورة المنقولة و دور المتطوعين حفل الافتتاح والختام ومباريات البطولة .

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وعبر صبحي عن سعادته بحجم الإنجاز الذي تم في الوقت الحالي والذي تخطي نسبة 90 % ، مشيراً إلى أن الأعمال الجارية بالصالة المغطاة بإستاد القاهرة تنتهى بشكل كامل خلال شهر أكتوبر المقبل .

وعرض رئيس الهيئة الهندسية اللواء إيهاب الفار ، مخلص مشروع تطوير ورفع كفاءة مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة والتي شملت رفع كفاءة وتطوير مدخل الصحفيين والإعلاميين والصالة الرئيسية وقاعة المؤتمرات والمقصورة الرئيسية وإنارة الموقع العام ومبني الصالات والصالونات الرئاسية ومداخل الجمهور والمداخل الرئيسية ودورات المياه .

من جانبه ، أشاد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد بالإنشاءات والأعمال الجارية بصالة القاهرة والصالات المستضيفة للبطولة ، مثمناً علي جهود الدولة المصرية بدءً من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، علي المتابعة اللحظية لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بحضارة وتاريخ مصر .