شكرا لقرائتكم خبر عن دجلة يفاوض المقاصة لشراء مرون حمدى نهائيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاوض مسئولو نادى وادى دجلة، نظرائهم بمصر المقاصة، من أجل الحصول على خدمات مروان حمدى مهاجم الفريق الكروى الأول بدجلة حاليًا، بشكل نهائى بعد إنتهاء مدة استعارته من الفريق الفيومى، بنهاية الموسم الجارى، حيث أثبت تألق المهاجم الشاب وأصبح من أحد الأعمدة الأساسية فى هجوم غزلان دجلة، لاسيما وإنه سبق وانضم لصفوف المنتخب الوطنى نظرًا لمستواه المميز مع الغزلان.

ويرغب وادى دجلة فى الحصول على خدمات مروان حمدى بشكل نهائى، فى الوقت الذى يرغب نادى بيراميدز فى إستعادة اللاعب، وعدم التفريط فى خدماته، خاصو وإن إعارته جاءت بعد أن تأخر بيع الغانى جون أنطوى لبيراميدز، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى حينها للموافقة على إعارة مروان، وبعد أن تم بيع أنطوى أصبح لا غنى عن مروان حمدى، الأمر الذى سيمثل صعوبة فى مفاوضات دجلة مع النادى الفيومى.

وبدأ اليونانى بابا فاسيلسو المدير الفنى لدجلة، فتح ملف تدعيمات صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، من أجل إعداد فريق قوى يستطيع المنافسة خلال الموسم الكروى الجديد، حيث من المنتظر أن يعد الخواجة اليونانى تقريرًا فنيًا عن المراكز التى يرغب فى تدعيمها فى الميركاتو الصيفى المقبل، على أن تقوم الإدارة بعد ذلك بالبحث عن اللاعبين المميزون فى المراكز المطلوب تدعيمها وعرضها على المدرب لإختيار أفضلهم قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع أنديتهم.

وطلب بابا فاسيليو من إدارة الكرة سرعة فتح ملف تجديد تعاقد محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق، الذى ستنتهى مدة تعاقده مع الغزلان بنهاية الموسم الحالى، حيث شدد المدير الفنى على استمرار "أوسة" وسط صفوف الفريق نظرًا لتمتعه بالخبرة والمهارة فى حراسة المرمى ويعد من أبرز العناصر الأساسية بالفريق.

ومن المنتظر أن يبدأ مسئولى دجلة فتح ملف التفاوض مع عبد المنصف حول تجديد تعاقده لمدة موسم أخر، خاصة وأن الحارس سبق وتلقى العديد من العروض خلال فترة توقف مسابقة الدورى بسبب فيرس كورونا، ورفض البت فيها.

Advertisements

وكان مصدر مطلع بنادى وادى دجلة كشف تفاصيل المفاوضات التى تمت بين إدارة النادى الدجلاوى وإيهاب المباراكى ظهير أيمن الترجى التونسى، وقال المصدر فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه تم إرسال نسخة من العقود للاعب منذ ما يقرب من شهر وتحديدًا خلال فترة توقف النشاط الرياضى بسبب جائحة انتشار فيرس كورونا، وينص على ضم المباركى لمدة 3 سنوات مقبلة فى صفقة انتقال حر، إلا أنه من المتوقع أن ينتظر اللاعب تحديد مصير الفريق فى مسابقة الدورى قبل التوقيع، خاصة أن دجلة يصارع الهبوط.

وذكرت صحيفة "الصباح نيوز" التونسية، أنه انتهت رحلة إيهاب المباركى مع فريق الترجى، وذلك عقب فشل الطرفان فى التوصل لاتفاق حول تجديد عقد اللاعب بسبب تمسكه بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضافت الصحيفة أن المباركى اختار الدورى المصرى كوجهة مرتقبة فى الفترة المقبلة، موضحة أنه من المقرر أن يسافر اللاعب للتعاقد مع فريقه الجديد فى الأيام القليلة المقبلة.

ويحتل الفريق الدجلاوى حاليًا المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى، برصيد 27 نقطة، بعد أن لعب 26 مباراة، حقق الفوز فى 6 مواجهات، وتعادل فى 9، وخسر 11، وسجل لاعبوه 26 هدف، واستقبلت شباكه 35 هدف.