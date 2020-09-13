شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. أداء ضعيف من الزمالك والانتاج فى مواجهة الجولة 27 للدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استمر التعادل السلبي بين الزمالك والإنتاج الحربي بعد مرور 30 دقيقة من عمر مباراة الفريقين المقامة حاليا ضمن مباريات الجولة الـ 27 للدورى، وهدأ أداء الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب دون أي هجمات خطرة على مرمى الفريقين، ليستمر التعادل السلبي اداءا ونتيجة.

ومرت 15 دقيقة من عمر المباراة دون احراز اهداف من الفريقين لتستمر النتيجة 0/0 ، رغم المحاولات التي قام بها لاعبو الزمالك لاحراز هدف مبكر يريح الأعصاب.

بدأ اللقاء بحماس من لاعبي الانتاج الحربي، الا ان لاعبي الزمالك سيطروا علي وسط الملعب سريعا وبدأت تظهر خطورة هجومية علي مرمي الانتاج، وكاد محمود جنش حارس مرمى الزمالك ان يتسبب في دخول مرماه هدفا بعدما تأخر في تسديد الكرة العائدة من اسلام جابر، لتصل الي محمد فييرا ولكنه يسددها اعلي المرمي الخالي، لتستمر النتيجة التعادل السلبي بعد مرور 15 دقيقة.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.

فيما بدأ الإنتاج الحربي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: عامر عامر.

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خط الدفاع: أحمد شديد ومحمود البدرى وأحمد صابر ومحمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا وأحمد دويدار وعبد الرحمن شيكا وكريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا وباسم مرسى.

ويحتل الزمالك المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى برصيد 52 نقطة بعدما لعب 26 مباراة فاز فى 15 وتعادل فى 7 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 36 هدفاً وتلقت شباكه 20 هدفاً، علماً بأنه سيتم خصم ثلاث نقاط من الفارس الأبيض بنهاية الموسم بعد عدم حضوره لمباراة القمة مع الاهلى في الدور الأول للمسابقة.

وفى المقابل، الإنتاج الحربى يسكن المركز العاشر بترتيب جدول الدوري برصيد 30 نقطة بعدما لعب 25 مباراة فاز في 7 وتعادل في 9 وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً ومازالت لديه مباراة مؤجلة مع نادى مصر.

وتعادل الزمالك في الجولة الماضية امام سموحة بنتيجة 3/3 في مباراة هي الأفضل منذ عودة النشاط عقب التوقف الطويل بسبب فيروس كورونا، وأهدر النقطة التاسعة فى 10 مباريات خاضها بعد استئناف الدورى، فى حين خسر الإنتاج الحربى أمام أسوان (0 – 2) فى الجولة 26 وهى الخسارة الخامسة فى 8 مباريات لعبها الفريق بعد عودة النشاط.

وألتقى الفريقين قبل مباراة اليوم في 16 مباراة فى مسابقة الدورى منذ تأهل الإنتاج للممتاز قبل 11 سنة، الأرقام تعطى تفوق للزمالك بـ 9 انتصارات و24 هدفاً مقابل فوزين و14 هدفاً للإنتاج و5 تعادلات آخرها بدون أهداف فى الجولة العاشرة بالموسم الحالى.