شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فييرا يرفض "هدية" جنش أمام مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمد فييرا، مهاجم الإنتاج الحربى، فرصة محققة لفريقه أمام الزمالك، فى المباراة المقامة بينهما حاليا، باستاد القاهرة الدولى في افتتاح منافسات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتى يديرها تحكيمياً أمين عمر، ويدخل الزمالك هذا اللقاء وفي رصيده 52 نقطة يحتل بها المركز الثاني بعد أن خاض 26 مباراة فاز في 15 وتعادل في 7 وخسر 4 وسجل 36 هدفاً مقابل 20 في شباكه بينما يتواجد الإنتاج الحربى في المركز التاسع برصيد 30 نقطة من 25 مباراة تفوق في 7 وتعادل في 9 وخسر مثلها وأحرز 22 هدفاً وتلقت شباك الفريق 27 هدفاً.

وجاءت الفرصة التى أهدرها فييرا من خطأ لجنش فى إبعاد الكرة عن مرمى الزمالك لتصل إلى مهاجم الإنتاج المتمركز على حدود منطقة الجزاء ولكن تصويبته جاءت خارج مرمى الزمالك.

وبدأ الزمالك بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمود جنش.

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خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمود الونش وإسلام جابر.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومصطفى فتحى وأحمد زيزو ومحمد أوناجم.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من محمد أبو جبل وحاتم سكر ومحمد عبد الغني ومحمد حسام بيسو وكريم بامبو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف وأسامة فيصل وعمر السعيد، ويفتقد الزمالك لجهود كلا من فرجانى ساسى ويوسف أوباما وأشرف بن شرقى وحازم إمام والكونغولى كابونجو كاسونجو وشيكابالا ومحمد عبد الشافى للإصابة.