شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز يتعهدون بالعودة للانتصارات من بوابة وادى دجلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد لاعبو بيراميدز فيما بينهم، على طى صفحة الإخفاقات الماضية، بالخسارة من الزمالك ثم الجونة ثم المصرى البورسعيدى على التوالى، والعمل على العودة للإنتصارات من بوابة وادى دجلة، حيث يواصل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، ضمن استعدادات الفريق السماوى لمواجهة وادى دجلة يوم الأربعاء المقبل، على ملعب بتروسبورت، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وحرص الكرواتى أنتى تشاتشيتش على منح اللاعبين تعليمات فنية لتنفيذها خلال المران، من أجل الاعتماد على تلك الجمل التكتيكية فى مواجهة غزلان وادى دجلة.

وشهد التدريب الجماعى أمس، عودة أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق، للمشاركة فى التدريبات الجماعية، بعد شفاءه من الإصابة العضلية التى تعرض لها، وأدت لغيابه عن الفريق السماوى فى المواجهات الماضية، وكان بدايتها أمام الزمالك ثم الجونة ثم فى الإخير المصرى البورسعيدى.

وأقترب أحمد الشناوى من الرحيل عن صفوف فريقه بنهاية الموسم الجارى، خاصة بعدما أعلن عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادى بيراميدز، عن ضم شريف إكرامي حارس مرمي الاهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، ليصبح لاعبًا في صفوف الفريق السماوى رسميًا، وقال بسيونى: "شريف إكرامي من الحراس الكبار، ويمتلك خبرات كبيرة، وقدمنا له عرض رسمي عقب رحيله عن الأهلي، وتم التوصل لاتفاق بالفعل".

وكشف مصدر بنادى بيراميدز، أن أحمد الشناوى سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الجارى، والحارس سيكون قريبًا من الإحتراف فى الدورى السعودى، من بوابة الباطن السعودى، الذى طلب إستعارة محمد عواد من الزمالك إلا إن إدارة النادى الأبيض رفضت العرض، ليصبح الشناوى هو الأقرب لخوض التجربة.

أردف المصدر فى تصريحاته، إن إدارة بيراميدز تدرس فى الوقت الحالى عدم الإستغناء عن أحمد الشناوى بشكل نهائى، وخروجه فى الفترة المقبلة على سبيل الإعارة، خاصة وإنه من أصحاب الخبرات العالية.

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وهبط مستوى الشناوى فى الموسم الحالى، حيث شارك الحارس صاحب الـ 29 عامًا، فى 1530 دقيقة فقط مع فريقه فى الموسم الحالى، فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر.

فى الكونفدرالية الأفريقية شارك الشناوى فى 7 مباريات بواقع 630 دقيقة، وجلس على مقاعد البدلاء فى 5، واستقبلت شباكه فى المباريات السبع 4 أهداف، وخرج بثلاث مواجهات "كلين شيت" بشباك نظيفة، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

فى بطولة الدورى المصرى، شارك أحمد الشناوى فى 9 مباريات بواقع 810 دقيقة، واستقبلت شباكه فى المباريات التسع 10 أهداف، وخرج بشباك نظيفة فى 3 مواجهات، وحصل على بطاقة صفراء واحدة.

وفى بطولة كأس مصر، شارك الشناوى مع بيراميدز فى مباراة واحدة بواقع 90 دقيقة، استقبلت شباكه هدف فى تلك المباراة، أمام نجوم إف سى، وانتهى اللقاء بفوز بيراميدز بنتيجة 6/1.