شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدًا لليوم السابع.. محمد حمص يُعلن الرحيل عن قيادة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حمص مدرب الإسماعيلى، استقالته من منصبه، اعتراضًا على تهميش دوره بالجهاز الفنى الجديد، وهو ما سبق ونشره ”الخليج 365”، حيث قال حمص عبر حسابه الشخصى على انستجرام: "أعلن إعتذارى عن استكمال مهمتى مع الجهاز الفنى لنادى الإسماعيلى الجديد، قبل التعاقد تم الإتفاق معى على بعض المهام والمسئوليات والصلاحيات، ولكن الأن بعد التعاقد مع مستر ريكاريدو ومدرب الأحمال و أحمد العجوز، أصبح ليس لدى دور بالجهاز ولا أستطيع تقديم شئ بالوقت الحالى.



محمد حمص

أضاف حمص: "كل الدعم للجهاز الفنى بقيادة مستر ريكاردو والكابتن أحمد العجوز، كل الدعم للاعبي النادى الإسماعيلى والخروج من هذه الكبوة الكبيرة، شكرًا لكل جماهير الإسماعيلى ولكل من ساندنى ومازال يساندنى".

وطالب البرازيلى هيرون ريكاردو المدير الفنى للنادى الإسماعيلى لاعبيه بإغلاق صفحة مباراة الاهلى التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز وخسرها الدراويش بثلاثية دون رد، مطالباً إياهم بالتركيز فى مباراة ذئاب الجبل لحصد نقاطها وبداية مرحلة جديدة فى المسابقة.

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ويتابع ريكاردو عددا من التسجيلات للدراويش قبل بدء مهمته بصفة رسمية مع الفريق بداية من لقاء المقاولون العرب ، وانضم ريكاردو على رأس القيادة الفنية للدراويش بجانب مخطط الأحمال رودولفو ، فى الجهاز الفنى الذى يضم أحمد العجوز المدرب العام ،القائم بأعمال مدير الكرة ومحمد حمص مدرب الفريق فضلا عن سعفان الصغير مدرب حراس المرمى ، ويتطلع المدرب البرازيلى من خلال التسجيلات للتعرف عن كثب على عناصر الفريق.

وكان ريكاردو قد حضر مباراة الاهلى من المدرجات للتعرف على قدرات لاعبيه عن قرب ، ريكاردو يمتلك سيرة ذاتية مميزة، حيث قاد النادى الإسماعيلى فى ولايتين سابقتين ونجح فى المنافسة على الدورى العام ولعب مباراة فاصلة أمام النادى الأهلى عام 2009، بجانب توليه العديد من الفرق العربية أبرزها الهلال السودانى ومواطنه المريخ والأهلى القطرى .

وتوجه مجلس إدارة نادى الإسماعيلى بالاعتذار لجماهير ناديه عن سوء النتائج خلال الفترة السابقة مع وعد بمعالجة السلبيات من أجل تحسن النتائج، كما قرر تجميد مستحقات اللاعبين لأجل غير مسمى وقبول اعتذار الثنائى أدهم السلحدار ومحمد محسن أبو جريشة عقب الخسارة من المقاصة برباعية مقابل هدف فى الدوري.